Ein Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol hat sich am Sonntag (3. Dezember) gegen 19:30 Uhr ereignet.

Finnentrop (ots) - Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw und Anhänger zuerst die Friedhofstraße und bog dann in den Lindenweg ein. Er versuchte in einer Sackgasse, seinen Pkw mitsamt dem Anhänger zu wenden. Dabei stieß er gegen einen geparkten Pkw. Anschließend war sein Auto nicht mehr fahrbereit. Zeugen riefen die Polizei. Die Beamten stellten dann bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen auf eine Alkoholisierung fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht. Die Beamten brachten den Fahrer zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie beschlagnahmten zudem den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.