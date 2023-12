Ein Verkehrsunfall zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und einem 68-jährgen Lkw-Fahrer hat sich am Freitag (8.

Lennestadt (ots) - Dezember) gegen 5 Uhr auf der B 55 ereignet. Dabei befuhr ein 24-jähriger die Bundesstraße aus Richtung Kirchveischede kommend in Richtung Bilstein. Vor ihm befanden sich zwei Sattelzugmaschinen, die er beabsichtigte, zu überholen. Nach dem Wiedereinscheren auf die eigene Fahrbahn bremste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug ab. Die ihm direkt folgende Lkw-Fahrerin bremste ebenfalls. Der an dritter Stelle fahrende Lkw-Fahrer reagierte zu spät und musste in den Gegenverkehr ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als der 68-jährige Fahrer schließlich wieder auf die ursprüngliche Fahrbahn fuhr, kollidiert sein Fahrzeug mit dem Auto des 24-Jährgen. Der Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Lkw und dem Pkw entstanden jeweils Sachschäden im vierstelligen Eurobereich.