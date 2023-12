In dem Tatzeitraum von Freitag (8.

Olpe (ots) - Dezember, 13 Uhr) bis Sonntag (10. Dezember, 15:45 Uhr) haben Unbekannte versucht, in ein Bürogebäude in der Seminarstraße einzudringen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigten die Täter ein Fenster und versuchten so, in das Haus einzudringen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter das Gebäude nicht betraten, da ein Alarm auslöste. An dem Fenster entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.