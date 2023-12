Zwei Wohnungseinbrüche haben sich in Windhausen - einmal im "Unterer Weg" und einmal im "Bornweg" -am Samstag (16.

Dezember) ereignet.

In der Straße "Unterer Weg" drangen unbekannte Täter zwischen 13:45 Uhr und 14:15 Uhr in eine Einliegerwohnung ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Zudem drangen Unbekannte im "Bornweg" zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Terassentür beschädigten. Auch in diesem Fall wurden die Wohnräume durchsucht. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.



In beiden Fällen können derzeit keine Angaben zu dem Wert der Beute gemacht werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.