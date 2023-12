Am Wochenende sind der Polizei in Olpe ein Wohnungseinbruch in Finnentrop sowie ein Versuch in Attendorn-Ennest gemeldet worden.

Attendorn / Finnentrop (ots) - Zunächst meldete am Freitag (1. Dezember) gegen 20 Uhr ein Bewohner, dass Unbekannte in sein Einfamilienhaus in der Wiesenstraße eingedrungen sind. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Bewohner zwischen 14 und 20 Uhr nicht in ihrem Haus. In dieser Zeit brachen die unbekannte Täter die Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt zu den Wohnräumen. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und durchwühlten Schubladen und Schränke. Sie entwendeten Bargeld. Der gesamte Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich.



Auch in dem Zeitraum von Freitag (1. Dezember, 18:45 Uhr) bis Samstag (2. Dezember, 12:30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Milstenauer Straße eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Wohnräumen. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Schränke. Ob die Täter etwas entwendeten, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Eurobereich.



In beiden Fällen erschien die Kriminalpolizei vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.