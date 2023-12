Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwoch (6.

Drolshagen (ots) - Dezember) gegen 8 Uhr auf der Hagener Straße in Höhe der dort befindlichen Apotheke ereignet. Dabei befuhr eine 36-jährige Autofahrerin die Straße in Richtung Hützemert. Ihr folgte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin. Als die vorausfahrende Frau ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremste, fuhr die 22-Jährige mit ihrem Wagen auf das abbremsende Fahrzeug auf. Beide Unfallbeteiligten begaben sich im Anschluss an die Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.