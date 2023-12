1. Auto landete in Café: 14-Jähriger und Beifahrer verletzt - Heusenstamm (fg) Am Freitagmorgen ereignete sich in der Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Minderjährige Verletzungen davontrugen und zur weiteren medizinischen Begutachtung in Krankenhäuser kamen.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Minderjährige kurz nach 4 Uhr mit einem jugendlichen Beifahrer auf der Frankfurter Straße auf einen Kreisel zu, verlor die Kontrolle über den BMW und krachte damit in die Fassade eines dortigen Cafés. Am Wagen entstand Totalschaden. Nach Zeugenangaben soll das Auto zuvor deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Wie der 14-Jährige an die Autoschlüssel gekommen ist, ist noch nicht bekannt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden Erziehungsberechtigte über das Unfallgeschehen informiert. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.



2. Mercedes aufgebockt und Räder gestohlen - Obertshausen



(fg) Einen im Ruppenholzweg (einstellige Hausnummern) geparkten Mercedes haben Unbekannte auf Holzklötze aufgebockt und im Anschluss die kompletten Räder entwendet. Der Eigentümer fand sein reifenloses Gefährt am Donnerstagvormittag vor und meldete den Sachverhalt der Polizei. Der Wert der am AMG abmontierten Reifen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.



3. Nach Unfallflucht: Polizei sucht schwarzen Geländewagen - Dreieich



(fg) Am Mittwochvormittag ereignete sich auf der Bundesstraße 486 zwischen Dreieich und Langen ein Verkehrsunfall, infolgedessen der Verursacher davonfuhr. Gegen 10.15 Uhr befuhr eine 20 Jahre alte Frau am Steuer eines Rettungswagens die B 486; dahinter war ein 79-Jährige am Steuer eines grünen VW Passat in dieselbe Richtung unterwegs. Gegenüber den aufnehmenden Polizisten gab die Rettungswagen-Fahrerin an, sie habe stark abbremsen müssen, da ein Auto des Gegenverkehrs auf ihre Spur gefahren sei, um einen Lastkraftwagen zu überholen. Es wäre sonst zu einem Frontalzusammenstoß gekommen. Durch das Abbremsen sei der VW Passat auf den Rettungswagen aufgefahren. Bei dem Auto des Gegenverkehrs habe es sich um einen schwarzen Pickup oder Geländewagen gehandelt. Dieser fuhr einfach davon. Verletzt wurde offenbar niemand. Hinweise zum Unfall bitte an die Wache der Polizeistation Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.



4. Baustellencontainer geplündert - Egelsbach



(fg) Zwei im Wingertsweg abgestellte Baustellencontainer wurden in der Nacht zum Donnerstag von Unbekannten angegangen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, brachen die Unbekannten die Container auf und nahmen Werkzeuge, Ausrüstungsgegenstände sowie diverse Maschinen des Bauunternehmens mit. Offenbar hatten die Diebe zuvor die Vorhängeschlösser sowie die Tür aufgehebelt. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.



Offenbach, 15.12.2023, Pressestelle, Felix Geis