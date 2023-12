1. Beifahrer per Haftbefehl gesucht - Bundesautobahn 3 (cb) Da staunte der 43-jährige Beifahrer nicht schlecht, als es nach einer Verkehrskontrolle für ihn direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt ging.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Beamte der Polizeiautobahnstation stoppten am Samstagmittag auf einen Parkplatz der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln einen VW Passat und kontrollierten anschließend die Insassen. Bei der Kontrolle der Fahrzeuginsassen stelle sich heraus, dass der Beifahrer mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Da der 43 Jahre alte Mann die im Haftbefehl festgesetzte Geldsumme nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Beamten direkt in die nächste Justizvollzugsanstalt.



2. Deutlich zu schnell und unter Alkoholeinfluss unterwegs - Autobahn 661/Langen



(fg) Mit 80 Stundenkilometern zu schnell soll ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Freitagabend auf der Autobahn 661 unterwegs gewesen sein, als eine Provida-Streife der Autobahnpolizei Langenselbold den Geschwindigkeitsverstoß mit der im Zivilwagen verbauten Messtechnik aufzeichnete. Die Zivilstreife bemerkte den Wagen gegen 22 Uhr, fuhr diesem hinterher und konnte hierbei mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen beweissicher aufzeichnen. Bei erlaubten 80 wurde der Wagen mit 160 Stundenkilometern auf der Autobahn 661 gemessen. Die Streife folgte dem Mercedes bis in die Innenstadt von Langen. An einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage bremste der Fahrer offenbar bewusst ab, um danach wieder zu beschleunigen. Die Zivilstreife stoppte den Wagen daraufhin und konfrontierte den 37-Jährigen mit seinem Fahrverhalten sowie den zuvor aufgezeichneten Geschwindigkeitsverstößen. Der Mann aus Langen stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, was einen freiwilligen Atemalkoholtest nach sich zog; hierbei wurde ein Wert von 0,96 Promille angezeigt. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und nahmen den 37-Jährigen mit zur Polizeistation nach Langen, wo durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auf den Mann kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss zu.



3. Zeugen gesucht: Unbekannte griffen 52-jährige Frau an - Neu-Isenburg



(cb) Eine 52 Jahre alte Frau aus Neu-Isenburg begegnete am frühen Sonntag in der Offenbacher Straße (90er Hausnummern) drei bis dato unbekannten Männern, welche sie nach ihren Angaben unvermittelt angriffen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Männer die Frau, gegen 4 Uhr, kurz angesprochen. Im Anschluss soll einer der Unbekannten sie am Jackenkragen gepackt und gegen eine Hauswand gedrückt haben. Hierdurch erlitt die Neu-Isenburgerin Verletzungen im Gesicht; sie soll zudem kurzzeitig ihr Bewusstsein verloren haben. Der Täter und seine Begleiter flüchteten im Anschluss. Die drei Unbekannten waren alle zwischen 1,70 und 1,75 Metern groß, schlank und hatten dunkle Haare. Die 52-Jährige schätzt die Männer auf Ende zwanzig, Anfang dreißig. Einer der Männer trug eine schwarze Mütze. Ein anderer des Trios soll eine blaue, zerrissene Jeans getragen haben. Ein vorbeifahrender Autofahrer wurde auf die verletzte Frau aufmerksam und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Die Polizei sucht nun diesen Autofahrer sowie weitere Zeugen der Tat. Der Autofahrer sowie Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 29002-0.



4. Täter gelangten über Leiter ins Haus - Dreieich/Sprendlingen



(jm) Einbrecher erbeuteten am Montag aus einem Einfamilienhaus im Kurt-Schumacher Ring unter anderem Geld, Uhren und Schmuck. Zwischen 16.40 und 18.40 Uhr öffneten die Täter gewaltsam ein Tor und verschafften sich Zutritt zum Grundstück. Die Eindringlinge gelangten anschließend über eine Leiter ins Hochparterre und hebelten ein dortiges Fenster auf. Sie durchsuchten Schränke sowie Schulbladen und flüchteten mit ihrer Beute vermutlich über die Terrassentür. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 100er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.



5. Einbrecher drangen in Kindertagesstätte ein - Obertshausen



(cb) In eine Kindertagesstätte in der Rudolf-Braas-Straße wurde am vergangenen Wochenende gleich zweimal eingebrochen. Die erste Tat ereignete sich zwischen Freitag, 16 Uhr und Samstagnachmittag, 17 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Kindergarten und durchsuchten dort sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie flüchteten mit einem Laptop und einer Geldkassette. Die zweite Tat muss ersten Erkenntnissen nach zwischen Sonntagabend, 18.30 Uhr und Montagmorgen, 7.20 Uhr, stattgefunden haben. Hier hebelten die bis dato unbekannten Täter ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten des Kindergartens. Auch bei dieser Tat wurden die Räume nach Wertvollem durchsucht. Ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Ob es einen Tatzusammenhang zwischen beiden Taten gibt, prüfen nun die Ermittler des Fachkommissariats. Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Telefonnummer 069 8098-1234.



6. Untersuchungshaft nach gemeinschaftlichem Ladendiebstahl - Mühlheim



(fg) Nach einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl am Freitagmorgen in der Ulmenstraße nahmen Polizeibeamte zwei Männer im Alter von 40 und 41 Jahren vorläufig fest. Die polizeibekannten Tatverdächtigen, die keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, kamen letztendlich in eine Justizvollzugsanstalt. Bei der Durchsuchung der beiden Beschuldigten gegen 4 Uhr fanden die Beamten neben dem Diebesgut, dessen Gesamtwert rund 520 Euro betrug, auch zwei fremde Debitkarten auf; diese wurden entsprechend sichergestellt.

Im Rahmen der polizeilichen Erstmaßnahmen konnten die Ordnungshüter eruieren, dass gegen den 40-Jährigen ein Vollstreckungs- sowie ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankfurt am Main wegen des Verdachts eines Diebstahls vorlag. Die beiden Tatverdächtigen wurden zudem erst vor wenigen Wochen aus der Haft entlassen.

Noch am selbigen Tag wurden die beiden mutmaßlichen Ladendiebe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenbach einer Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Offenbach vorgeführt, welche in beiden Fällen Untersuchungshaftbefehl erließ. Im Anschluss an die Vorführung wurden die beiden Männer in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Offenbach, 19.12.2023, Pressestelle, Felix Geis