Nach der gelungen Premiere der ersten Krimilesung im Polizeipräsidium Südosthessen, laden wir begeisterte Krimifreunde nun zu einer weiteren Lesung ins Polizeipräsidium am Spessartring ein.

Offenbach (ots) - Am Donnerstag, 25. Januar 2024, 18 Uhr, findet die Krimilesung des bekannten Offenbacher Krimiautors Thorsten Fiedler im dortigen Konferenzzentrum statt. Der Autor wird die Zuhörenden mit spannenden Auszügen aus seinem neuestem Werk "Bieberer Berg Blues" über gut 90 Minuten mit entsprechender Halbzeitpause durch die Offenbacher Straßen bis hin zum OFC-Stadion am Bieberer Berg entführen.



Für Essen und Trinken zum kleinen Preis sorgt der hauseigene Kantinenbetreiber.



Der Eintritt ist frei.



Eine Voranmeldung bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-1210 oder via E-Mail unter eventmanagement.ppsoh@polizei.hessen.de ist erforderlich. Es steht nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Anmeldungen werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.



Wichtige Information: Da die Veranstaltung pünktlich um 18 Uhr beginnen wird, ist der Einlass ab 17.30 Uhr am Haupteingang vorgesehen.



Der Autor und das Polizeipräsidium Südosthessen freuen sich über Ihr Kommen!



Offenbach, 15.12.2023, Pressestelle, Felix Geis