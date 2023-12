1. Unfallflucht: Betrunkener 43-Jähriger aus dem Verkehr gezogen - Hanau (lei) Dank der sofortigen Mitteilung von Zeugen konnten Polizeibeamte am frühen Donnerstagabend einen 43 Jahre alten Autofahrer stoppen, der zuvor einen oder womöglich auch mehrere Unfälle in betrunkenem Zustand verursacht haben soll.

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Kurz nach 18.30 Uhr teilten die Zeugen der Polizei mit, dass ein weißer Transit im Bereich Jakobusstraße / Eisenbahnstraße mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei und bereits ein Baum und ein Verkehrsschild "mitgenommen" habe. Kurz darauf hielten die Beamten den Mann in der Hauptstraße an und stellten fest, dass er mit über 2 Promille gehörig alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben und auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Weitere Zeugen sowie möglicherweise noch unbekannte Unfallgeschädigte melden sich bitte bei der Polizeistation Großauheim (06181 9597-0).



2. Brand eines Motorrollers auf Schulgelände: Suche nach Täter und Fahrzeugbesitzer - Maintal



(lei) Zu einem brennenden Motorroller auf dem Gelände der Werner-von-Siemens-Schule (Ascher Straße) wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend gerufen. Gegen 20.50 Uhr hatte eine Zeugin den Einsatzkräften aufsteigenden Rauch im Bereich der dortigen Skater-Anlage gemeldet. Die Feuerwehr konnte das schwarze Zweirad der Marke Piaggio zwar zügig ablöschen, von ihm blieb jedoch nur noch Schrott übrig. Offenbar hatten Unbekannte zuvor auch Teile des Rollers wie Sattel und Außenspiegel entfernt. Da selbst die Rahmennummer und das Nummernschild bis zur Unkenntlichkeit verbrannten (Sachschaden etwa 2.000 Euro), konnte die Polizei bislang noch keinen Eigentümer des Gefährts ermitteln. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung und bitten um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06181 100-123. Unter dieser Nummer soll sich auch der oder die Besitzerin des Rollers melden.



3. Unfall verursacht und geflüchtet: Polizei nimmt 18-Jährigen vorläufig fest - Nidderau/Hammersbach



(fg) Die Liste an Strafverfahren, die nun auf einen 18-Jährigen nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend an der Kreuzung Drosselweg / Wiegenstraße in Ostheim zukommt, ist lang und vermutlich nicht abschließend: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss. Nach der Unfallflucht an besagter Stelle flüchtete der mutmaßliche Verursacher zunächst und ließ seinen blauen Peugeot in Tatortnähe in einem dortigen Feld zurück. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte den 18-Jährigen, der sich in einer Scheune in Hammersbach versteckt hatte, vorläufig fest.



Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 35 Jahre alte Frau kurz nach 22 Uhr den Wiesenweg entlang und beabsichtigte die Kreuzung zu überqueren. Der blaue Peugeot sei laut Angaben der Audi-Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Drosselweg gekommen. Offenbar übersah der 18-Jährige den Audi, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei zog sich die 35-jährige Nidderauerin Verletzungen zu, die im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Peugeot-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst bis zu einem angrenzenden Feld, wo aufgrund eines dortigen Pollers die Flucht endete. Nach Zeugenangaben machte sich der junge Mann dann zu Fuß aus dem Staub. Im Zuge intensiver Ermittlungen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten drei mögliche Adressen in Hammersbach als Zufluchtsorte ausgemacht werden. Letztlich fanden die Ordnungshüter den mutmaßlichen Unfallflüchtigen in einer dortigen Scheune. Da ein Drogenvortest positiv auf THC anschlug, musste der 18-Jährige auf der Wache eine Blutprobe abgeben.



Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen und fragt:



Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet?



Waren womöglich weitere Insassen im blauen Peugeot?



Wer hat die Flucht des 18-Jährigen beobachtet?



Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Wache der Polizeistation in der Cranachstraße.



4. Radfahrerin bei Kollision mit Auto leicht verletzt - Bad Soden-Salmünster



(lei) Eine 20 Jahre alter Radfahrerin ist am späten Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Thermalstraße leicht verletzt worden. Die Frau aus Salmünster wollte gegen 17.30 Uhr die Fahrbahn in Höhe eines Zebrastreifens überqueren, als sie von einer 61-jährigen Golf-Fahrerin erfasst wurde. Die Radlerin kam mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und einer Prellung am Knie in ein Krankenhaus, sie konnte dieses aber wenig später bereits wieder verlassen.



Offenbach, 01.12.2023, Pressestelle, Thomas Leipold