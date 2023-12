Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 26.

Wächtersbach/Wittgenborn (ots) - Dezember 2023



(fg) Nach dem Vollbrand eines Wohnhauses im Baumgartenweg in Wittgenborn (wir berichteten) ermitteln die Staatsanwaltschaft Hanau sowie das Fachkommissariat 11 der Hanauer Kriminalpolizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und suchen nach Zeugen. Zudem wurde zeitnah die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen in die Ermittlungen miteinbezogen.



Derzeit können noch keine detaillierten Angaben zur Brandursache gemacht werden. Die staatsanwaltschaftlichen sowie die polizeilichen Ermittlungen sind im vollen Gange.



Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Brandobjektes, auch vor der Entstehung, gesehen haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.



Presseanfragen richten Sie bitte per Mail an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau:

pressestelle@sta-hanau.justiz.hessen.de



Offenbach, 26.12.2023, Pressestelle, Felix Geis