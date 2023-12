1. Parkplatzrempler: Weißer Hyundai beschädigt und geflüchtet - Hanau (cb) Wer beschädigte am Samstagvormittag den weißen Hyundai auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Edisonstraße (einstellige Hausnummern) in Hanau, dass fragen sich die Ermittler der Polizei.

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Ein 65 Jahre alter Mann parkte seinen Kleinwagen ordnungsgemäß am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr. Nach seinen Erledigungen stellte er bei seiner Rückkehr, gegen 11 Uhr, Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am weißen Hyundai entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei in Hanau nimmt Hinweise unter der 06108 9597-0 entgegen.



2. Diebe wurden offenbar gestört und flüchteten - Großkrotzenburg



(jm) Diebe waren am Sonntagabend in der Zeit zwischen 23 und 23.45 Uhr auf einem Gelände eines Umspannwerkes in der Hanauer Landstraße zugange. Die Täter öffneten gewaltsam das Zugangstor und verschafften sich Zugang zum Gelände. Dort hebelten sie unter anderem Container sowie Lagerhallen auf. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den offenen Zaun bemerkt und kurze Zeit später die Polizei informiert. Beim Eintreffen der Streifen stellten diese das offenbar zum Teil bereitgelegte Diebesgut fest. Die Täter flüchteten vermutlich in Richtung Mainaue. Ob die Täter trotzdem Beute machten ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Die Kripo Hanau bittet Passanten, die im Bereich Mainwiesen und Schleuse verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



3. Alleinunfall: 19-jähriger schwer verletzt - Rodenbach



(cb) Am späten Freitagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, kam es im Bereich der Landstraße 3268 zu einem Alleinunfall bei dem der junge Fahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach fuhr ein 19 Jahre alte Mann aus Rodenbach mit seinem schwarzen Daimler aus Niederrodenbach in Richtung Oberrodenbach, als er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum krachte. Der junge Mann musste durch die Feuerwehr aus dem verunfallten Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er aufgrund möglicher Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Landstraße zwischen den beiden Ortsteilen war bis etwa 20 Uhr wegen Straßenreinigungsmaßnahmen und des Abschleppvorgangs komplett gesperrt.



