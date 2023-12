In den frühen Morgenstunden des heutigen Samstags, gegen 01.45 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Geschäft in den Fasanerie-Arkaden.

Hainburg -- Klein-Krotzenburg (ots) - Die Einbrecher schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Anschließend entwendeten die Täter eine unbekannte Anzahl von Zigaretten. Die Polizei fragt - Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/8098-1234 zu melden.



Offenbach am Main, 30.12.2023, Pradel PvD