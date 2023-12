(fg) Zu einem Brand eines Wohnhauses im Baumgartenweg kam es am frühen Montagmorgen im Wächtersbacher Ortsteil Wittgenborn.

Wächtersbach / Wittgenborn (ots) - Dort brach kurz nach 1 Uhr ein Feuer in dem dortigen Wohngebäude aus, welches daraufhin rasch in Vollbrand stand. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Das Fachkommissariat hat nun die Brandermittlungen übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gab es keine verletzten Personen; während des Brandausbrauchs sollen sich keine Anwohnerinnen und Anwohner im Gebäude aufgehalten haben. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 350.000 Euro.



Offenbach, 25.12.2023, Pressestelle, Felix Geis