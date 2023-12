1. Fußgängerin bei Kollision mit Auto lebensbedrohlich verletzt - Offenbach (lei) Bei einem Verkehrsunfall in der Erich-Ollenhauer-Straße ist am frühen Donnerstagmorgen eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Die ältere Dame, deren Identität bislang noch nicht geklärt werden konnte, überquerte nach Zeugenangaben gegen 6.20 Uhr die Straße auf einem Fußgängerüberweg, als sie von einer 48-jährigen Autofahrerin erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Sie kam anschließend in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist noch unklar und soll nun von einem Gutachter, der zur Unfallaufnahme hinzugezogen wurde, geklärt werden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte die 48-Jährige unter Drogeneinfluss gestanden haben, weswegen sie eine Blutprobe abgeben musste. Im Zusammenhang mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch das Auto sichergestellt. Das Polizeirevier Offenbach bittet weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.



2. Festnahme nach Autodiebstahl: 24-Jähriger vorläufig festgenommen - Offenbach



(fg) Einen mutmaßlichen Autodieb nahmen Beamte des Polizeireviers Offenbach am Mittwochabend im Bereich der Merianstraße / Sprendlinger Landstraße vorläufig fest. Gegen 21.30 Uhr stellte ein Autofahrer seinen VW Caddy kurzzeitig mit angelassenem Abblendlicht auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums (Roland Passage) in der Senefelder Straße ab. Diesen Moment nutze der Tatverdächtige wohl, um mit einem Begleiter in den abgestellten Wagen zu steigen und in Richtung Gustav-Adolf-Straße davonzufahren. Rund zwei Stunden später kam dem Geschädigten, der mittlerweile mit einem anderen Fahrzeug unterwegs war, sein gestohlenes Auto, entgegen; der VW war offensichtlich mit zwei Personen besetzt. Letztlich konnte der Offenbacher seinen VW Caddy zum Anhalten bewegen und den mutmaßlichen Autodieb bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Der Begleiter des Festgenommenen floh. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Wache. Auf diesen kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs zu. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet und Hinweise auf den zweiten Täter haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.



3. Zusammenstoß zweier Autos: Eine Person leichtverletzt - Dreieich



(cb) Am Donnerstagmorgen kam es auf der Landstraße 3317 zu einem Zusammenstoß zweier Peugeot, wobei ein Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Laut Ersten Erkenntnissen befuhr der Lenker eines grauen Peugeot gegen 6.40 Uhr die Landstraße aus Sprendlingen kommend in Richtung Dietzenbach, als er im Einmündungsbereich zum Hofgut Neuhof mit einem anderen grauen Peugeot zusammenstieß. Dieser Fahrer hatte den auf der Landstraße fahrenden sowie vorfahrtsberechtigten Wagen offenbar zu spät gesehen. Er konnte beim Einfahren auf die Landstraße einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Landstraße war aufgrund der Reinigungsarbeiten und der Abschleppvorgänge beider Fahrzeuge bis etwa 9 Uhr komplett gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation in Langen zu melden.



4. Festnahme nach Wohnungseinbruch: U-Haft für zwei Tatverdächtige erlassen - Neu-Isenburg



(lei) Nicht selten machen sich Einbrecher die sogenannte "Dunkle Jahreszeit" zu Nutze, indem sie ihre Beutezüge bewusst zeitlich so legen, dass sie im Schutz der Dunkelheit möglichst ungesehen zu Werke schreiten können. Das dachten sich wohl auch zwei Männer, die es am späten Mittwochabend auf ein Wohnhaus in der Waldstraße (140er-Hausnummern) abgesehen hatten. Gegen 23.50 Uhr teilte ein Anwohner der Polizei über Notruf mit, dass er Licht in der Wohnung seines Nachbarn sieht, von dem er wusste, dass dieser nicht zu Hause war. Die herangeeilten Beamten waren gerade am Haus angekommen, als die beiden Personen, ein 23- und ein 30-Jähriger, aus dem Objekt kamen und von den Ordnungshütern in Handschellen gelegt wurden - womit auch ihre vorherige Anonymität. Bei der Durchsuchung der beiden Festgenommenen wurde entsprechendes Aufbruchwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Mit diesem sollen die beiden die Hebelspuren an der Wohnungstür hervorgerufen haben, die bei der anschließenden Tatortaufnahme festgestellt wurden. Aus der Wohnung, so der Vorwurf, soll das Duo unter anderem Nahrungsmitteln sowie diverse Geräte entwendet haben, was sie letztlich ebenfalls abgeben mussten. Die beiden Männer wurden ins Polizeigewahrsam verbracht und am Donnerstagmittag einem Richter am Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für beide Männer, woraufhin sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurden.



5. Vermisste ist wieder da - Rodgau



(cb) Die seit Mittwochabend vermisste 79-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.



6. Frau in grauem PKW fährt Jugendliche an und flüchtet - Rodgau



(cb) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag in der Hainburgerstraße (30er-Hausnummern) ereignet hatte. Laut Zeugenaussagen soll die Fahrerin eines grauen Fahrzeuges, gegen 17 Uhr, eine Jugendliche angefahren haben, die gerade bei grünzeigender Fußgängerampel die Straße überquerte. Die Fahrzeugführerin hielt daraufhin an, stieg kurz aus und nahm die Personalien der Jugendlichen entgegen. Sie fuhr dann jedoch davon und gab an ihr Kind abholen zu müssen. Ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen, entfernte sie sich vom Unfallort. Durch den Unfall wurde die Schülerin leicht verletzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nehmen Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06183 91155-0 entgegen.



7. Das Landespolizeiorchester Hessen spielt in der Basilika - Seligenstadt



(kk) Das Landespolizeiorchester wird den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen am Samstag, 9. Dezember, um 15.30 Uhr, in der wunderschönen Einhardbasilika in Seligenstadt untermalen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen lädt, gemeinsam mit der evangelischen und katholischen Polizeiseelsorge, zum 26. Ökumenischen Gottesdienst ein. Bei dem Besuch können die Besucherinnen und Besucher einen Moment innehalten und dem vorweihnachtlichen Stress etwas entfliehen.



Offenbach, 07.12.2023, Pressestelle, Felix Geis