(lei) Beim Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Industriebetriebes in der Mühlheimer Straße / Ecke "Im Großen Ahl" ist am Montagnachmittag ein vorläufig geschätzter Schaden von etwa einer Million Euro entstanden.

Offenbach (ots) - Zahlreiche Kräfte der Berufsfeuerwehr aus Offenbach sowie umliegender Wehren wurden zusammen mit der Polizei gegen 14.30 Uhr alarmiert, weil dichter Rauch auf dem dortigen Gelände gemeldet wurde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand die Halle bereits in Vollbrand, sodass aufgrund bestehender Einsturzgefahr letztlich nur noch ein kontrolliertes Abbrennen des Gebäudes möglich war. Ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude sowie auf stehende Güterwaggons auf den unmittelbar angrenzenden Gleisanlagen konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.



Im Zuge der Löscharbeiten und aufgrund der Vielzahl an Einsatzfahrzeugen musste die Mühlheimer Straße (Bundesstraße 43) zwischen Karl-Herdt-Weg und Laskastraße für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Die Sperrung konnte am späten Abend, gegen 22.45 Uhr, aufgehoben werden.

Der Bahnverkehr war nicht betroffen und konnte weiterlaufen.



Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Noch weitgehend unklar ist die Frage, wie es zu dem Feuer kam. Ersten Erkenntnissen zufolge waren in der Halle überwiegend Abfälle wie Altbatterien, Altmetallreste sowie Schleifschlamm gelagert. Die Polizei schließt eine technische Ursache oder eine Selbstendzündung nicht aus und hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen.



Offenbach, 05.12.2023, Pressestelle, Thomas Leipold