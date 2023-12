Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend gegen 21.25 Uhr.

Kreis Offenbach (ots) - Ein Rettungsfahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die L3117. Ein Pkw Mercedes befuhr die L3001. Im Kreuzungsbereich der Straßen kam es zum folgenschweren Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden die 19-jährige Fahrerin des Mercedes sowie die 30-jährige Fahrerin des Rettungswagens und ihr 54-jähriger Kollege nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 145.000 Euro. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt.

Wir bitten Zeugen, sich mit der Polizei in Heusenstamm unter der Telefonnummer 06104/69080 in Verbindung zu setzen.



Offenbach am Main, 25.12.2023, Pradel PvD