1. Kontrolle nach illegalem Straßenrennen: Führerscheine beschlagnahmt - Hanau (cb) Die Polizei in Hanau hat am Dienstagabend, nach einem mutmaßlichen illegalen Straßenrennen auf einem Parkplatzgelände in Wilhelmsbad, zwei Fahrerinnen und deren Fahrzeuge kontrolliert.

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Ersten Erkenntnissen nach sollen zwei Frauen im Alter von 21 sowie 23 Jahren in ihrem jeweiligen Fahrzeug versetzt auf der Hochstädter Landstraße /Burgallee nebeneinandergestanden haben, sodann zeitgleich beschleunigt haben und anschließend mit stark überhöhter Geschwindigkeit bis zum Ende eines Parkplatzes gefahren sein. Im Anschluss an das vermeintliche Rennen wurden die Fahrerinnen durch die Polizei kontrolliert und die Führerscheine beider Frauen beschlagnahmt. Auf sie kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.



2. Mutmaßlicher Dieb auf frischer Tat geschnappt - Gelnhausen



(cb) Ein mutmaßlicher Dieb soll am Samstagmorgen versucht haben, aus einem abgestellten Fahrzeug in der Austraße (einstellige Hausnummern) Wertgegenstände zu klauen. Der Besitzer des Daimlers bemerkte den Langfinger, stellte ihn und verständigte sofort die Polizei. Diese nahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Taschenmesser. Er wurde auf der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls mit Waffen zu.



3. Unfallverursacher gesucht: Radfahrer geschnitten und gestürzt - Marborn/Romsthal



(fg) Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag, die sich zwischen Marborn und Romsthal ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Ein Radfahrer war gegen 14.40 Uhr auf der dortigen Landstraße in Richtung Romsthal unterwegs, als er nach eigenen Angaben von einem schwarzen Kleinwagen mit MKK-Kennzeichen geschnitten wurde. Aufgrund dessen kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich; er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.



4. Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubdelikten - Hanau



(fg) Vier bis sechs Unbekannte im Alter von 16 bis 20 Jahren haben am Montagabend in der Güterbahnhofstraße eine 62-Jährige unter Einsatz eines Pfeffersprays beraubt. Die Frau aus Hanau war gegen 19.10 Uhr vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie von der jugendlichen Gruppe abgepasst wurde. Kurz darauf sei ihr Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden. Die Unbekannten entrissen der Frau ihren mitgeführten Stoffbeutel sowie einen Rucksack. Bei dem Angriff stürzte die Hanauerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Etwa zwei Stunden später ereignete sich in der Kinzigstraße ein weiterer Raub, an dem fünf Unbekannte im jugendlichen Alter beteiligt gewesen sein sollen. Eine 47-Jährige war kurz nach 21 Uhr in der Kinzigstraße unterwegs, als sie ebenfalls abgepasst und mit Pfefferspray besprüht wurde. Die Täter entwendeten die mitgeführte Nike-Umhängetasche und sollen ihr zudem die Ohrringe herausgerissen haben; hierdurch trug die Frau leichte Verletzungen davon. Am Sonntagabend raubte ein Trio einer Frau aus Bad Homburg v. d. Höhe, gegen 21.15 Uhr, in der Jakob-Rullmann-Straße ihren mitgeführten Rucksack. Dies geschah ebenfalls unter Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts. Die Kriminalpolizei in Hanau prüft nun etwaige Zusammenhänge und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



Offenbach, 27.12.2023, Pressestelle, Felix Geis