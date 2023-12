Stadt und Landkreis Offenbach 1. Langfinger auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen - Offenbach (cb) Ein aufmerksamer Bürger beobachtete am Dienstag im Starkenburgring (40er Hausnummern) einen Mann, der gewaltsam eine Fahrzeugtür geöffnet haben soll.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Der Zeuge verständigte gegen 0.20 Uhr telefonisch die Stadtpolizei. Ersten Erkenntnissen nach, soll der aus Rheinland-Pfalz stammende Mann mit einer Brechstange die Autotür eines grünen Peugeot geöffnet haben. Anschließend, so berichtet der Zeuge, soll dieser den Kleinwagen durchsucht haben. Noch am Tatort konnte der Verdächtigen durch die hinzugerufenen Mitarbeiter der Stadtpolizei vorläufig festgenommen und an die Polizeibeamten des Revieres für die polizeilichen Folgemaßnahmen übergeben werden. Auf dem Polizeirevier wurde dem Tatverdächtigen Blut entnommen und er wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde das eigene Fahrzeug des 30-jährigen in seinem Beisein durchsucht. Hierbei konnten augenscheinlich geringe Mengen von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen wurde er am Dienstagmorgen nach Hause entlassen. Auf den Mann kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeug sowie wegen Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.



2. Zeugen gesucht: Täter nehmen Air-Pods und Bargeld an sich - Neu-Isenburg



(cb) Bei einem initiierten Verkaufsgeschäft am Mittwoch, um 16.30 Uhr, im Bereich des P&R Parkplatzes in der Bahnhofstraße (dortige Bushaltestelle auf der Bahnhof Westseite) sollen zwei bislang unbekannte Täter einem 15-jährigen aus Neu-Isenburg Air-Pods und Bargeld abgenommen haben. Der eine Täter riss dem 15 Jahre alten Schüler die mitgebrachte Tüte mit den Kopfhörern aus der Hand. Dieser Unbekannte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Zudem hat er kurze, dunkle Haare. Der zweite Täter wird auf 40 bis 50 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1,85 Meter groß sein, kurzes sowie dunkles Haar und eine dickliche Statur haben. Außerdem war er mit einem dunklen Oberteil bekleidet. Dieser Mann soll den Kaufpreis aus einem zurückliegenden Kopfhörerkauf zurückgefordert haben. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er dem 15-Jährigen ein mitgeführtes Messer gezeigt haben. Nachdem der Junge das Bargeld an den Mann übergeben hatte, flüchteten beide Täter zu einem geparkten Auto und fuhren davon. Die vermeintliche Tat soll von einer unbeteiligten Zeugin mit dem Handy gefilmt worden sein. Die Ermittler des Fachkommissariats suchen diese Zeugin sowie weitere Zeugen und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.



3. Honda Civic auf Parkplatz beschädigt und dann geflüchtet - Egelsbach



(cb) Ein grauer Honda Civic wurde am Freitag auf dem Parkplatz in der Woogstraße (50er Hausnummern) beschädigt. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen grauen Wagen gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 17.45 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite. Ohne sich um den Schaden von schätzungsweise 4.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.



Offenbach, 27.12.2023, Pressestelle, Felix Geis