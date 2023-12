1. Mehrere Verstöße bei gemeinsamer Kontrolle von Ordnungsamt und Polizei festgestellt - Erlensee (jm) Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmorgen in der Brückenstraße stellten die Ordnungshüter binnen kurzer Zeit über ein Dutzend Verstöße fest.

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen 7.20 und 8.20 Uhr kontrollierten die beiden Schutzfrauen vor Ort gemeinsam mit dem Ordnungsamt Erlensee das nunmehr seit eineinhalb Monaten bestehende Verbot der Durchfahrt (Zeichen 250) mit Zusatzschild "Landwirtschaftlicher Verkehr und Fahrräder frei". Dieses wurde insbesondere zum Schutz der Schülerinnen und Schüler der angrenzenden Grundschule eingeführt, um den dortigen Durchgangsverkehr zu minimieren. Bereits in den vergangenen Wochen fanden Kontrollen sowohl durch die Schutzleute des Polizeiposten Erlensee als auch durch das Ordnungsamt statt. Bei der heutigen Kontrolle wurden insgesamt 16 Verstöße, die teils durch das Ordnungsamt sowie die Schutzfrauen vor Ort geahndet wurden, festgestellt. Die Verkehrssicherheit, insbesondere die der schwächeren Verkehrsteilnehmer, ist nach wie vor ein wichtiges Thema, weshalb die Ordnungshüter in der Nähe von Schulen auch weiterhin ein Augenmerk darauf haben werden.



2. Wem gehört das Rad? - Mountainbike sichergestellt - Sinntal



(fg) Im Rahmen einer Kontrolle eines 27-Jährigen am Mittwochvormittag vor dem Haus der Gemeindeverwaltung in der Straße "Am Rathaus" stellte eine Streifenbesatzung ein Mountainbike sicher. Der polizeibekannte Mann führte das schwarz-silberne Mountainbike der Marke CYKO (27 Zoll) mit sich. Darüber hinaus hatte er eine lange silberne Kette dabei, die offensichtlich als Sicherung für das Fahrrad genutzt wurde; die Kette war mit einem Vorhängeschloss gesichert, für welches der Kontrollierte keinen Schlüssel besaß. Da der Verdacht bestand, dass der 27-Jährige das Fahrrad offenbar entwendet hatte, wurde es sichergestellt. Einen Eigentumsnachweis konnte der 27-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Ein Tatort ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Schlüchtern fragt nun: Wem gehört das Fahrrad? Die Eigentümerin oder der Eigentümer melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.



Hinweis: Der Meldung ist ein Bild beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).



Offenbach, 14.12.2023, Pressestelle, Felix Geis