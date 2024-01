1. Mutmaßlicher Dieb vorläufig festgenommen - Offenbach (jm) Polizeibeamte nahmen am frühen Montagmorgen nach einem Hinweis einen mutmaßlichen Dieb vorläufig fest; eine weitere Person flüchtete.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Gegen 3 Uhr meldeten Anwohner, dass zwei Personen in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Glockengasse gewaltsam eingedrungen seien. Aus dem Treppenhaus soll das Duo unter anderem einen Industriestaubsauger entwendet haben und anschließend geflüchtet sein. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeikräfte in unmittelbarer Tatortnähe einen 52 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Zudem fanden sie bei dem Festgenommenen den offenbar zuvor entwendeten Industriestaubsauger auf. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, stand zunächst nicht fest. Der Verdächtige musste mit zur Dienststelle kommen. Nach den anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Zu der flüchtigen Person liegt derzeit keine Beschreibung vor. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.



2. Zigarettenautomat gesprengt - Mühlheim



(jm) Unbekannte haben am frühen Sonntagabend in der Angergasse/ Ecke Albertstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt und dabei mehrere tausend Euro an Sachschaden verursacht. Gegen 17.50 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall und alarmierten die Polizei. Kurz darauf stellten die Beamten fest, dass der Automat völlig zerstört war und wohl auch Zigaretten sowie Bargeld in noch unbekannter Menge gestohlen wurden. Die Täter sollen in einem Fahrzeug geflüchtet sein. Die Kripo bittet nun um weitere Hinweise unter der Nummer 069 8098-1234.



3. Zeugensuche: Einbrecher waren in Hainburg zugange - Hainburg/Hainstadt/Klein-Krotzenburg



(jm) Einbrecher waren zwischen Sonntag und Montag in Hainburg zugange und erbeuteten Schmuck aus einem Einfamilienhaus in der Schillerstraße (40er-Hausnummern) in Hainstadt. Zwischen Sonntag, 14 Uhr und Montag, 16 Uhr, drangen die Täter durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Silvesternacht in einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße (10er-Hausnummern) in Klein-Krotzenburg. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 21 und 5 Uhr gewaltsam über eine Tür Zugang zum Wohnhaus. Dort stahlen die Eindringlinge unter anderem Schmuck und Silbermünzen. Mit ihrer Beute flohen sie in unbekannte Richtung. Die Kripo hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.



Offenbach, 02.01.2024, Pressestelle, Jennifer Mlotek