1. Offensichtlich kein wetterbedingter Unfall: Fahrerin hatte 1,87 Promille - Langenselbold (fg) Offensichtlich nicht aufgrund der Wetterverhältnisse verursachte eine 45 Jahre alte Frau, welche am Montagabend auf der Landesstraße 3009 kurz nach dem Ortsausgang Langenselbold unterwegs war, einen Alleinunfall.

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Ein Spaziergänger rief kurz nach 21 Uhr die Polizei an und meldete, dass soeben ein Auto in den Graben neben der Landesstraße 3009 gefahren sei; die Fahrerin wirke unbeholfen und scheine keine Hilfe zu wollen. Eine kurz darauf eingetroffene Streifenbesatzung stellte sodann fest, dass die 45 Jahre alte Frau aus Hammersbach augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,87 Promille an. Die Alkoholisierung dürfte ersten Ermittlungen zufolge auch unfallursächlich sein. Die Frau blieb unverletzt. Die Ordnungshüter nahmen die Unfallfahrerin mit zur Wache, wo sie eine Blutentnahme abgeben musste. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.



2. Mehrere Einbrüche in Gartenhütten und Garagen - Gründau



(cb) Einbrecher waren zwischen Freitagnachmittag,16 Uhr und Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, in den Ortsteilen Niedergründau sowie Rothenbergen unterwegs und haben dort mehrere Gartenhütten und Garagen aufgebrochen. Eine Anwohnerin der Feldbergstraße wunderte sich am Dienstagvormittag bei ihrer Rückkehr vom Gassi-Spaziergang über das offenstehende Gartentor und die durchwühlte Gartenhütte. Bei einer Nachschau stellte sie fest, dass offensichtlich nichts geklaut wurde. Daraufhin fragte sie in ihrer Nachbarschaft nach ähnlichen Vorkommnissen, woraufhin vier weitere Eigentümer Beschädigungen an ihren Gartenhütten oder Garagen feststellten und die zuständige Polizei alarmierten.

Eine Frau, welche ebenfalls in der Feldstraße (einstellige Hausnummern) wohnt, teilte den eingesetzten Beamten mit, dass ihre Gartenhüttentür durch die unbekannten Täter angegangen und beschädigt wurde. Ob und was die Unbekannten mitgenommen haben, konnte die Frau abschließend noch nicht sagen. Die Anwohnerin eines Einfamilienhauses in der Taunusstraße (einstellige Hausnummern) führte die Polizisten zu ihrer aufgebrochenen Garagentür. Aus der Garage, so die Dame, würde jedoch nichts fehlen. In der benachbarten Eifelstraße (einstellige Hausnummern) gelangten die Einbrecher vermutlich über den Carport zu einem Schuppen, brachen diesen sodann gewaltsam auf und durchsuchten diesen. Hier flüchteten die Einbrecher scheinbar ebenfalls ohne Beute.

Aus einem Schuppen, in der Anton-Calaminus-Straße (10er Hausnummern), der durch die unbekannten unter Gewaltanwendung geöffnet wurde, entwendeten die bislang unbekannten Täter ein Pedelec mitsamt Fahrradtaschen.

Den verursachten Gesamtschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 1.000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den vier Taten besteht, wird nun durch die Ermittler geprüft. Zeugen melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.



3. Zeugen gesucht: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Langenselbold und Hammersbach



(cb) Die Kripo in Hanau untersucht einen möglichen Tatzusammenhang zwischen zwei Einbrüchen vom Sonntag, bei denen die unbekannten Täter hochwertigen Schmuck und Bargeld erbeuteten.

In ein Einfamilienhaus an der Anschrift "Zur Dammbrücke" gelangten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.30 und 19.50 Uhr, vermutlich über ein Fenster. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten mit hochwertigem Schmuck und Bargeld sowie einem kleinen Möbeltresor in unbekannte Richtung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen 17.55 und 21 Uhr in der Vogelsbergstraße (30er Hausnummern) in Langenselbold. Hier drangen die Langfinger ebenfalls durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Die Täter nahmen klauten hochwertigen Schmuck und Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die ermittelnden Beamten des Fachkommissariates bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.



Offenbach, 06.12.2023, Pressestelle, Felix Geis