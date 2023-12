(neu) Einen glücklichen Ausgang nahm ein stundenlanger Einsatz auf der Autobahn 45 bei Hammersbach.

Main-Kinzig-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, hatte sich am Donnerstagmittag eine Frau aus dem Raum Aschaffenburg auf einer hohen Brücke, welche über die Autobahn führt, aus eigener Veranlassung selbst in Lebensgefahr gebracht.



Die Polizei sperrte daraufhin beide Richtungsfahrbahnen und leitete den Verkehr weiträumig ab. Gleichwohl kam es zu einem kilometerlangen Rückstau von Fahrzeugen, welche auf der Autobahn 45 die Anschlussstelle Hammersbach in Richtung Hanau bereits passiert hatten und somit vor der Einsatzstelle festsaßen.



Spezialkräfte der Polizei verhandelten stundenlang mit der Frau und hatten schließlich Erfolg: Sie konnten diese kurz vor 19 Uhr in Sicherheit bringen. Sie kam umgehend in eine Fachklinik und wird dort nun behandelt.



Die aktuell noch andauernde Vollsperrung wird sofort aufgehoben, sobald die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzstelle geräumt haben.



Rückfragen richten Sie bitte an Rudi Neu, Rufnummer 0173 5918868



Offenbach, 28.12.2023, Pressestelle, Rudi Neu