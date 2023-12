(neu) Die Polizei in Stadt und Kreis Offenbach bereitet sich auf den bevorstehenden Jahreswechsel vor und geht von einem grundsätzlich friedlichen Verlauf aus.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - "Üblicherweise treffen in der Silvesternacht viele feiernde Personen im privaten Kreis, aber auch auf öffentlichen Plätzen aufeinander, was durchaus auch zu polizeilichen Einsätzen führen kann. Darauf sind wir ausreichend vorbereitet und haben die Personalstärken auf den Wachen entsprechend der Erfahrungen aus der Vergangenheit angepasst", so Marco Weller, Leiter der Abteilung Einsatz in Offenbach.



Für die Silvesternacht richtet sich die Polizei mit folgenden Hinweisen an die Bevölkerung:



- Zeigen Sie in einem Konfliktfall Zivilcourage, ohne sich dabei

selbst in Gefahr zu bringen. Sollten Sie Straftaten bzw.

Gewalttätigkeiten beobachten, rufen Sie umgehend den Notruf 110 an

und überlassen Sie der Polizei die Klärung der Sache.



- Wenn Sie selbst bedrängt oder belästigt werden, machen Sie nach

Möglichkeit sofort andere Personen auf sich aufmerksam. Informieren

Sie vor Ort eingesetzte Polizeikräfte oder suchen Sie persönlich eine

nahe gelegene Polizeidienststelle auf.



- Machen Sie es Taschendieben schwer und meiden Sie dichtes

Gedränge. Geld und Wertsachen sollten Sie weitgehend zu Hause

lassen, wo es sicher ist.



- Von illegalen und/oder selbst gebastelten Raketen und Böllern

gehen immense Gesundheitsgefahren aus, die regelmäßig zu schwersten

Verletzungen führen. Ärzte und Pflegepersonal in den Notaufnahmen der

Krankenhäuser können "ein Lied davon singen". Nutzen Sie daher nur

zugelassenes Feuerwerk und Böller und vermeiden Sie unnötige Risiken

für Ihre Gesundheit



Offenbach, 29.12.2023, Pressestelle, Claudia Benneckenstein