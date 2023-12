(lei) Für strahlende Gesichter sorgte das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstagmorgen beim Kinderhaus Jona in der Schumannstraße:

Offenbach (ots) - Mit einem Auto voller Geschenke waren die Bediensteten der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei der gemeinnützigen Einrichtung, die sich unter anderem um körperlich und geistig beeinträchtigte Kinder und Jugendliche kümmert, vorgefahren, um diesen pünktlich zum Weihnachtsfest eine Freude zu bereiten.



Zusammen mit einigen Kindern übernahm die Leiterin des Hauses, Donata Käßner, eine Nestschaukel, ein Hängezelt, ein Trampolin, ein Dreirad, ein Trainingsstangen-Set, ein Bällchenbad und einen übergroßen Teddybären - Gegenstände, die nun allesamt in der täglichen Betreuung der Bewohner zum Einsatz kommen werden.

Möglich gemacht wurde die Gabe aus gesammelten Geldspenden im Zuge eines internen Weihnachtsmarkts des Polizeipräsidiums.



Frau Käßner sprach den Überbringern ihren Dank aus und zeigte sich sichtlich überwältigt: "Nicht nur die Kinder und Jugendlichen, auch wir als Verantwortliche freuen uns sehr über die Geschenke der Polizei, weil damit auch unsere Arbeit hier vor Ort unterstützt wird. Eine solche Hilfsbereitschaft und Wertschätzung ist nicht selbstverständlich".



Auch auf Seiten der Polizei war die Spendenaktion ein freudiger Anlass. "Gerade in der Weihnachtszeit ist es umso schöner, wenn wir den jungen Bewohnerinnen und Bewohnern in ihrer Situation helfen und sie in ihrem Alltag ein klein wenig unterstützen können. Für unsere Kolleginnen und Kollegen war es daher eine Herzensangelegenheit, hier etwas Gutes zu tun", resümierte Polizeihauptkommissar Thomas Leipold. Insgesamt kamen über 800 Euro zusammen, von denen die genannten Gegenstände in Abstimmung mit der Einrichtung besorgt und letztlich mit reichlich weihnachtlichen Grüßen zur Freude aller Beteiligten übergeben wurden.



Offenbach, 21.12.2023, Pressestelle, Thomas Leipold