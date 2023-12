Bereich Offenbach 1. Kurze Abwesenheit ausgenutzt - Rödermark, Urberach Am Samstag, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.45 Uhr, nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer, um in der Klausnerstraße, in Höhe der 10er Hausnummern, in ein Einfamilienhaus einzusteigen.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Offenbar wurden der oder die Täter von der Rückkehr der Anwohner überrascht und flüchteten durch ein Fenster im Erdgeschoss. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.



Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.



Bereich Main-Kinzig



1. Wohnungseinbruch - Nidderau, Ostheim



Am Samstag, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 22.00 Uhr, kam es in der Straße Hinter dem Turm, im Bereich der 20er Hausnummern, zu einem Einbruch. Unbekannte kletterten auf den Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, hebelten dort die Balkontüre auf und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Im gleichen Zeitraum wurde auch im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses eingebrochen. Hier hebelten die Täter ein Fenster auf und entwendeten auch hier Bargeld und Schmuck.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.



2. Wohnungseinbruch - Hanau, Großauheim



In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Spitzenweg, in Höhe der 40er Hausnummern, brachen Unbekannte am Samstag, zwischen 18.15 Uhr und 21.00 Uhr, ein.

Hier wurde die Terrassentür aufgehebelt, die komplette Wohnung durchsucht und Bargeld, Handtaschen sowie Schmuck entwendet.



Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben könnten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



Die Autobahnpolizei berichtet:



Kein Beitrag



Offenbach am Main, 17.12.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst