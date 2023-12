Raubüberfall: Polizei nahm drei Tatverdächtige vorläufig fest - Langenselbold (jm) Nach einem Überfall auf ein Wettbüro am frühen Sonntagmorgen in der Straße "Am Häusergraben" hat die Polizei drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Main-Kinzig Kreis (ots) - Nach ersten Erkenntnissen betraten drei teils maskierte Personen kurz vor 3 Uhr die Räumlichkeiten des Wettbüros. Einer der Männer soll einen Angestellten unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Nach erfolgter Geldübergabe sollen die Männer mit der Beute aus dem Casino geflüchtet und in ein Taxi gestiegen sein. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten Polizeibeamte die drei mutmaßlichen Räuber in dem Taxi, stoppten dieses und nahm das Trio anschließend vorläufig fest. Zudem konnten durch die Beamten das offenbar zuvor geraubte Bargeld, eine Schreckschusswaffe, ein Reizstoffsprühgerät sowie ein Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 18 bis 19 Jahren mussten mit zur Wache, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Zwei der vorläufig Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Tatverdächtiger sitzt nach wie vor im Gewahrsam, da derzeit eine richterliche Vorführung geprüft wird.



Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen - Bruchköbel



(jm) Unbekannte drangen am frühen Sonntagmorgen in einen Einkaufsmarkt in der Straße "Innerer Ring" (einstellige Hausnummern) ein und plünderten dann die im Kassenbereich gelagerten Zigarettenvorräte. Kurz nach 4 Uhr schlugen die Täter eine Glaseingangstür ein und verschafften sich Zugang zum Inneren. Nachdem sie sich über die Zigaretten hergemacht hatten, flohen sie mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas von dem Einbruch mitbekommen haben, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



Autofahrer schwer verletzt - Landesstraße 3209/Maintal



(jm) Bei einem Autounfall am Sonntagmorgen auf der Bischofsheimer Straße ist ein 27 Jahre alter Mann schwer sowie ein 31-Jähriger leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Smart gegen 2.45 Uhr von Hochstadt kommend in Richtung Landesstraße 3209 unterwegs, als der Wagen kurz nach dem Ortsausgang aus noch unbekannten Gründen zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der 27-jährige Smart-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Sein Beifahrer wurde ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, da der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Bei dem Unfall wurden eine Verkehrsinsel und ein Schild in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6.000 Euro. Während der Einsatzmaßnahmen war die Bischofsheimer Straße voll gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der Polizeistation Maintal zu melden.



Offenbach, 10.12.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek