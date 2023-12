1. Uber bestellt: Quartett floh mit Tasche - Offenbach/Lauterborn (fg) Am Samstagmorgen bestellten Unbekannte kurz vor 5 Uhr ein Uber in die Mödlingstraße, welches nach dort fuhr und im Bereich 30er-Hausnummern anhielt.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Im Rahmen des Bezahlvorgangs kam es dann zur gemeinschaftlichen Wegnahme der Tasche des Autofahrers, der in einem silbernen Toyota Corolla unterwegs war. Aus der Gruppe heraus sei der Geschädigte mehrfach geschlagen worden. Zudem sei ihm die Tasche, in der sich unter anderem Bargeld befand, entrissen worden. Einer der Täter war 20 bis 25 Jahre alt. Dieser trug eine blaue Jacke sowie eine dunkle Mütze. Mit der Beute floh das Quartett. Weitere Personenbeschreibungen liegen bis dato nicht vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.



2. Wer fuhr gegen den schwarzen Ford? - Mühlheim



(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Mühlstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 4.000 Euro geschätzten Schadens an einem schwarzen Ford Focus. Dieser war in der Zeit zwischen Donnerstag, 8 Uhr und Freitag, 8 Uhr, in Höhe der 40er-Hausnummern geparkt. Ein Unbekannter hatte offenbar beim Vorbeifahren den schwarzen Wagen beschädigt und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim telefonisch unter 06108 6000-0 entgegen.



3. Porsche aufgebockt und Räder entwendet - Mühlheim



(cb) Bis dato unbekannte Täter bockten am Sonntag, zwischen 3 und 9.30 Uhr, in der Anton-Dey-Straße (einstellige Hausnummern) einen grauen Porsche auf und montierten die Räder ab. Mit den vier Kompletträdern flüchteten die dreisten Langfinger in unbekannte Richtung. Die Beamten des Fachkommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.



4. Polizei sucht Halter eines beschädigten Autos - Mühlheim



(cb) Eine Mühlheimerin beschädigte am Samstagmittag mit ihrem schwarzen BMW Mini in der Gerhart-Hauptmann-Straße (50er-Hausnummern) beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Die 64-jährige Dame wollte ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachkommen und eine Nachricht an dem beschädigten, kleinen schwarzen Fahrzeug mit F-Kennzeichen hinterlassen. Nur kurz ging sie nach eigenen Angaben in ein benachbartes Café, um einen Zettel und einen Stift zu holen. Als sie wenige Minuten, gegen 12.30 Uhr, an den Unfallort zurückkehrte, war das beschädigte Fahrzeug bereits davongefahren. Die Polizei in Mühlheim am Main sucht nun den Fahrzeughalter des beschädigten Autos und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06108 6000-0 entgegen.



5. Vorläufige Festnahme nach Bedrohung und Nazi-Parolen - Dietzenbach



(jm) Polizeibeamte nahmen am Sonntagabend einen 47 Jahre alten Mann vorläufig fest, der unter anderem Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Rodgaustraße bedroht und Nazi-Parolen geschrien haben soll. Gegen 20.15 Uhr meldeten Anwohner eine offenbar betrunkene Person in dem Mehrfamilienhaus, die auch Bedrohungen und Beleidigungen ausgesprochen haben soll. Die eingesetzten Streifenbeamten konnte daraufhin einen 47-jährigen Tatverdächtigen antreffen und vorläufig festnehmen. Dieser musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Zudem soll er "Heil Hitler" auf der Straße geschrien und die Beamten beleidigt haben. Der Festgenommene stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und musste eine entsprechende Blutprobe abgeben. Anschließend brachten die Beamten ihn zur Ausnüchterung ins Gewahrsam. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, der Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen zu.



6. Kriminalpolizei sucht Zeugen: 36-Jähriger kam schwer verletzt in Krankenhaus - Langen



(fg) Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich am Samstagabend in der Straße "Südliche Ringstraße" im Bereich der 110er-Hausnummern abgespielt hat. Infolgedessen kam ein 36-Jähriger mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Gegen 21.10 Uhr soll ein lautstarker Streit vor einem dortigen Wohnhaus in eine handfeste Auseinandersetzung ausgeufert sein. Der 36-Jährige kam daraufhin in ein Krankenhaus. Die Kripo sucht nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.



Offenbach, 18.12.2023, Pressestelle, Felix Geis