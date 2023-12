1. Unfallflucht innerhalb weniger Minuten - Dreieich/Götzenhain (jm) Innerhalb weniger Minuten ereignete sich am späten Montagvormittag in der Langener Straße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Opel Corsa beschädigt wurde.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Ein Unbekannter hatte beim Vorbeifahren den blauen Corsa, der in Höhe der Hausnummer 30 abgestellt war, touchiert und dabei den Außenspiegel beschädigt. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen die zwischen 11.40 und 11.50 Uhr Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizei in Langen.



2. Kripo bittet um Hinweise zu Fahrzeugbrand - Rödermark/Waldacker



(jm) Polizei und Feuerwehr rückten am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, zu einem Fahrzeugbrand in der Straße "Am Lerchenberg" aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie einen brennenden schwarzen Seat Ateca fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Durch den Brand wurde ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.



3. Zeugensuche: Unfall zwischen Bus und Sprinter - Hainburg/Hainstadt



(jm) Nach einem Unfall zwischen einem Bus und einem Mercedes Sprinter am späten Mittwochnachmittag in der Hauptstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen stand gegen 17.50 Uhr ein Linienbus, der von einem 38-Jährigen gelenkt wurde, an einer Haltestelle im Bereich der 120er-Hausnummern und wollte losfahren. Währenddessen fuhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes an dem Bus vorbei. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Busses und dem weißen Sprinter. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 900 Euro. Beide Beteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Hergang, sodass die Polizei nun Zeugen sucht. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt.



4. Unfallflucht: Wer kann Hinweise geben? Landesstraße 2310/Gemarkung Seligenstadt



(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 2310 in zwischen Mainhausen und Froschhausen bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 7 Uhr befuhr ein 64 Jahre alter Hyundai-Fahrer die L 2310 in Richtung Froschhausen. Nach ersten Erkenntnissen kam ihm in einem Kurvenbereich ein Unbekannter auf seine Fahrspur. Der 64-Jährige versuchte eigenen Angaben zufolge auszuweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich in einem Graben zum Stehen. Zuvor kollidierten die Außenspiegel der Fahrzeuge aneinander. Der Unbekannte fuhr jedoch weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Hyundai-Lenker blieb glücklicherweise unverletzt; der Außenspiegel wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.



Offenbach, 14.12.2023, Pressestelle, Felix Geis