(lei) Wo ist Anna Bauer? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 57 Jahre alten Vermissten.

Langen (ots) - Die Gesuchte, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen ist, verschwand am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, aus der Asklepiosklinik in Langen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Eine zwischenzeitliche Suche mit einem Polizeihubschrauber sowie mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos.



Frau Bauer ist 1,65 Meter groß, schlank und hat grau-blonde schulterlange Haare. Bekleidet sein dürfte sie mit einer dunklen Hose, einem hellen Pullover sowie einem roten Schal.



Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Anna Bauer geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: privat).



Offenbach, 11.12.2023, Pressestelle, Thomas Leipold