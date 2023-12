(cb) Wo ist Brigitte Abbas-Ayadi aus Rodgau? Das fragt derzeit die Kripo in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 79 Jahre alten Dame.

Rodgau (ots) - Die Vermisste wurde zuletzt am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, im Hofheimer Weg gesehen.

Frau Abbas-Ayadi ist etwa 1,60 Meter groß, sehr schlank und hat blondes Haar. Laut Angaben ihrer Pflegekraft war sie am Mittwochabend mit einem grauen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die Vermisste ist an Demenz erkrankt und kann sich nicht eigenständig orientieren. Sie könnte sich daher in einem hilflosen Zustand befinden.

Wer Frau Abbas-Ayadi gesehen hat oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle zu informieren.



Offenbach, 07.12.2023 , Pressestelle, Claudia Benneckenstein