1. Zeugensuche: Grauer PKW mit HU-Kennzeichen gesucht - Hanau (fg) Bereits am Mittwochmorgen (6.

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - Dezember) ereignete sich in der Straße "Alter Rückinger Weg" in Höhe einer dortigen Schule ein Verkehrsunfall, infolgedessen ein 12-jähriger Radler stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Unfallverursacher, der in einem grauen Auto mit Hanauer Kennzeichenschildern unterwegs war, fuhr davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte der Unbekannte kurz vor 8 Uhr vom Parkplatz der Hohen Landesschule nach rechts in die Straße "Alter Rückinger Weg" in Richtung Bruchköbler Landstraße einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den auf dem Fahrradstreifen (farblich gekennzeichnet auf dem Gehweg) befindlichen 12-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Verursacher stieg wohl noch aus, half dem gestürzten Radfahrer beim Aufstehen und fragte nach, ob er sich verletzt habe. Obwohl der Junge die Frage bejahte, setzte sich der Autofahrer wieder in seinen Wagen und fuhr ohne Angaben seiner Daten davon. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.



2. Einbruch in Einkaufsmarkt: Zigaretten geplündert - Gelnhausen



(jm) Ein aufmerksamer Anwohner hörte am frühen Montagmorgen, gegen 1.50 Uhr, einen lauten Knall im Bereich der Straße "Krempsche Spitze" und alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die eingesetzten Streifenbesatzungen einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt im Bereich der einstelligen Hausnummern fest. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Eingangstür zu dem Markt ein und gelangten in den Verkaufsraum. Dort entwendeten die Langfinger eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten und flohen anschließend mit ihrer Beute über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Nach ersten Hinweisen soll es sich um zwei dunkelgekleidete Täter gehandelt haben. In diesem Zusammenhang entfernte sich ein BMW zügig vom Gelände. Ob dieser mit der Tat in Verbindung steht, ist nun Teil der weiteren Ermittlungen. Die Kripo bittet nun weitere Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



3. Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu dem weißen Transporter geben? - Landesstraße 3202/Gemarkung Gelnhausen



(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstagmittag auf der Landesstraße 3202 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum Verursacher. Gegen 12.40 Uhr fuhr eine 50-Jährige in ihrem weißen Seat Ibiza von Linsengericht-Großenhausen in Richtung Gelnhausen. Kurz nachdem sie an der Deponiestraße vorbeigefahren war, kam der Fahrerin ein weißer kleiner Transporter mit einem Anhänger entgegen. Während der Transporter den Seat passierte, sei ein Gegenstand gegen die Windschutzscheibe geprallt und habe diese beschädigt. Der Transporter fuhr ohne anzuhalten weiter. Nähere Angaben zu dem Wagen liegen nicht vor. Der Schaden am Ibiza wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen.



4. Versuchter Diebstahl aus Auto: Tatverdächtiger festgenommen - Gelnhausen/Haitz



(fg) Nach einem versuchten Diebstahl aus geparkten Autos nahmen Polizeibeamte aufgrund eines Zeugenhinweises einen mutmaßlichen Verdächtigen am Sonntagmorgen in Haitz in Tatortnähe fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen überstieg der 27-Jährige die Absperrkette eines Grundstücks in der Straße "An den Fischeräckern", betrat anschließend das Grundstück und soll bei mehreren darauf geparkten Autos ins Fahrzeuginnere geschaut haben. Bei einem der Autos soll der Tatverdächtige versucht haben, die Türen zu öffnen. Da dies offenbar misslang, lief der 27-Jährige zunächst davon. Bei der anschließenden Fahndung konnte dieser im Nahbereich festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Festgenommene musste mit zur Polizeistation, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Auf ihn kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.



5. Zeugensuche: Renault Megane entwendet - Gelnhausen/Roth



(fg) In der Nacht zum Sonntag waren Autodiebe in der Leipziger Straße zugange und entwendeten eine Renault Megane, an dem MKK-Kennzeichen mit der Ziffernfolge 246 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am Samstagnachmittag, 16 Uhr, abgestellt und den Diebstahl am Sonntagmittag, 13.30 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib des Renaults geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.



6. Unfallflucht: Weitere Hinweise zu einem schwarzen Audi A 6 erbeten - Landesstraße 3268/ Gemarkung Maintal



(jm) Im Zuge einer Unfallflucht auf der Landesstraße 3268 am Sonntagfrüh, wird nach einem schwarzen Audi A 6 gesucht, dessen Fahrer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Kurz vor 5 Uhr befuhr der Unbekannte die Landesstraße in Richtung Maintal und stieß im Bereich einer dortigen Baustelle aus bislang unbekannten Gründen mit einem vor ihm fahrenden Porsche 911 Carrera zusammen. Daraufhin hielten beide Fahrzeuge an. Ein 1,85 bis 1,90 Meter große Fahrer mit blonden Haaren und einer sportlichen Statur stieg aus dem Audi aus. Als der Porsche-Fahrer die Polizei rufen wollte, entfernte der Audi-Lenker, der eine schwarze Jacke trug, seine beiden Kennzeichen, stieg in seinen Wagen und fuhr davon. Dabei soll er ein Straßenschild auf der Verkehrsinsel an der Kreuzung zur Landesstraße 3195 beschädigt haben und anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Audi müsste im Frontbereich erheblich beschädigt sein. Der Porsche-Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt; er klagte über Nackenschmerzen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den beschädigten Audi A 6 oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.



Offenbach, 11.12.2023, Pressestelle, Felix Geis