1. Zwei Autos aufeinander geschoben und geflüchtet: Hoher Sachschaden- Offenbach (cb) Gleich zwei Fahrzeuge wurden am Mittwoch, zwischen 3.20 und 3.35 Uhr, im Brunnenweg (190er Hausnummern) bei einer Unfallflucht beschädigt.

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - Die eingesetzten Polizisten vermuten, dass der Unfallverursacher auf einen, am Straßenrand geparkten weißen Citroën auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der weiße Wagen mit OF-Kennzeichen auf einen vor ihm parkenden schwarzen BMW geschoben und beschädigte diesen stark. Insgesamt, so schätzen die Ermittler, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 35.000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.



2. Zeugen bitte melden: Weißer Opel krachte in geparktes Auto -Offenbach



(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 22.000 Euro verursachte der Fahrer eines Opel, als er auf einen geparkten Renault Master in der Erich-Ollenhauer-Straße (10er Hausnummern) krachte und diesen stark beschädigte. Der Eigentümer des schwarzen Transporters parkte diesen am Montagabend, gegen 18 Uhr, und musste am Dienstagabend, gegen 23.20 Uhr, starke Beschädigungen am Heck des Masters feststellen. Zudem wurde dieser durch die Wucht des Aufpralls etwa 2 Meter in der Parklücke verschoben. Die Polizei konnte im Zuge der Fahndung nach dem Unfallverursacher schließlich einen 34- jährigen Offenbacher als mutmaßlichen Tatverdächtigen ermitteln. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Auf den Offenbacher kommt nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort zu.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen des geschilderten Vorfalls, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.



3. Scheinwerfer ausgebaut und mitgenommen - Offenbach



(cb) Die Ermittler in Offenbach suchen Zeugen zu einem Scheinwerferdiebstahl, der sich zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 7.15 Uhr, ereignet haben soll. Ein weißer Porsche Cayenne war in der Blumenstraße (100er Hausnummern) abgestellt, als bislang unbekannte Täter die Fahrzeugschürze gewaltsam öffneten, anschließend die Frontscheinwerfer ausbauten und mitnahmen. Am Porsche entstand dadurch ein Sachschaden von ungefähr 8.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.



Offenbach, 28.12.2023, Pressestelle, Jennifer Mlotek