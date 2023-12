Weihnachtsmärkte sowie Weihnachtsfeiern sind beliebt und versprechen zur Weihnachtszeit vergnügliche Stunden.

Achern / Appenweier (ots) - Aber Vorsicht! Der Konsum von Alkoholika und Autofahren sind gefährliche Gegner. In der Nacht zum Freitag gegen 2 Uhr wurde durch eine eingerichtete Kontrollstelle auf der L87 Höhe Rheinstraße bei Gamshurst ein 40-jähriger VW-Fahrer mit annähernd 1,8 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der Mann zeigte sich bei der Kontrolle kooperativ und einsichtig und gab umgehend seinen Führerschein ab. Der Fahrzeuglenker sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und einer Strafanzeige entgegen.

Nicht ganz so glimpflich erging es einem 89-Jährigen am Donnerstag gegen 15 Uhr in Appenweier. Schon bei der Durchfahrt durch Zimmern war der Mercedes-Lenker nachfolgenden Fahrzeugführern aufgefallen, da er Schlangenlinien gefahren sein soll. Wie ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab, fuhr er mit fast 1,5 Promille von Zimmern kommend Richtung Meerrettichdorfbrücke. Der festgestellte Alkoholpegel dürfte auch mit dazu beigetragen haben, dass der Senior beim Rechtsabbiegevorgang nach links von der Fahrbahn abkam, beim Überfahren einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen kollidierte und anschließend gegen einen Baum prallte. Der fast 90-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 2.000 Euro.



Auch wenn keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die beiden Trunkenheitsfahrten in direktem Bezug zu einem Weihnachtsmarktbesuch oder einer Weihnachtsfeier stehen, so weist die Polizei dennoch auf die besonderen Gefahren bei Alkoholkonsum hin und gibt folgende Tipps:



- Überlegen Sie im Vorfeld, wie sie nach Hause kommen.

- Nutzen Sie das zur Weihnachtszeit oftmals verbesserte Angebot

von öffentlichen Verkehrsmitteln.

- Bilden Sie Fahrgemeinschaften, bestimmen Sie im Vorfeld einen

Fahrer.

- Wer fährt, trinkt nicht - nüchtern bleiben!

- Gehen Sie zu Fuß nach Hause oder steigen Sie auf ein Taxi um.

- Auch am nächsten Morgen den Alkoholwert durch Restalkohol im

Blut nicht unterschätzen.



/sa