Eine Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Achern auf der L78 führte Donnerstagnacht zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Achern (ots) - Gegen 02:00 Uhr wurde der 20-jährige Audi-Fahrer auf der Strecke zwischen Achern und Rheinau einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Audi-Lenker das Frontkennzeichen an seinem Pkw nicht an der vorgesehenen Stelle montiert hatte. An dem Auto wurden ebenfalls mehrere Veränderungen an der Beleuchtungseinrichtung sowie am Auspuff vorgenommen. Auch Beschädigungen an den Felgen konnte der Pkw aufweisen. Somit war für den Audi die Betriebserlaubnis erloschen. Der 20-Jährige erwartet nun Post von der Bußgeldstelle. /an