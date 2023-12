Als die Bewohnerin eines Anwesens in der Kappellenstraße und deren Begleiter am Sonntagmittag nach Hause kamen, liefen ihnen bislang unbekannte Einbrecher auf dem Grundstück direkt in die Arme.

Achern (ots) - Die Eindringlinge waren wohl gerade dabei, mit einem Safe unter dem Arm das Weite zu suchen. Beim Anblick der Personen ließen die Diebe den Safe jedoch fallen, gaben einer der Heimkehrenden einen Stoß und rannten weg. Es soll sich mindestens um zwei Täter gehandelt haben: ein Mann mit dunklem Bart, blauer Jeanshose, alter Mütze und schwarzer Jacke sowie einer Frau mit südländischen Aussehen, etwa die 160 Zentimeter groß, kräftiger Statur, weißer Mütze mit Bommel, schwarzer Jacke mit Pelz und einem pinken Schal. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch sowie der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die Hinweise zu den Geflüchteten geben können, sich unter der Telefonnummer: 07841-7066-0 zu melden.



/sa