In der Meisenstraße kam es in den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch.

Achern, Gamshurst (ots) - Eine Anwohnerin hörte gegen 3:30 Uhr verdächtige Geräusche und sah, wie zwei dunkel gekleidete Männer wegrannten. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in der Industriestraße ein verdächtiges Fahrzeug mit französischen Kennzeichen festgestellt werden. Unweit davon stand ein neuwertiges Fahrrad der Marke Conway. Den eingesetzten Polizeistreifen gelang es einen 35-jährigen Mann, der mit einem Opel Vivaro wegfahren wollte, vorläufig festzunehmen. Derzeit wird geprüft, ob der 35-Jährige mit weiteren möglichen Diebstählen und Einbrüchen in Verbindung stehen könnte. Die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch benötigen unter der Rufnummer, 07841 7066-0, insbesondere Hinweise zur Herkunft des in der Industriestraße aufgefundenen Fahrrades.

/ag