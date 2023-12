Zu einem Unfall mit fünf Verletzten und einem Sachschaden von rund 25.000 Euro kam es am Donnerstag kurz nach 14 Uhr.

Achern (ots) - Der 19-jährige Fahrer eines Mercedes war vom Acherner Weg auf die L 87 eingefahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines Fahrschulautos, das in Richtung Kappelrodeck unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Mercedes C-Klasse wieder von der Fahrbahn abgewiesen, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam an einem Baum auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Rettungsdienst musste daraufhin drei Insassen des Mercedes sowie die 17-jährige Fahrschülerin und ihren Fahrlehrer medizinisch versorgen und in das Acherner Klinikum bringen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden alle fünf Personen leicht verletzt. Für die Räumung der Unfallstelle kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung, da beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten.



/rs