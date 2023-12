Am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr wurde ein Brandalarm in einer Firma in der Straße "Im Holderwäldele" ausgelöst, weshalb die Feuerwehr die Örtlichkeit mit 6 Einsatzfahrzeugen anfuhr.

Bad Rotenfels (ots) - Offenbar sollen bei Flexarbeiten versehentlich Kartonagen entzündet worden sein. Das Feuer konnte selbstständig gelöscht werden, Schäden sollen wohl keine entstanden sein. /ja