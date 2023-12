Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagabend wurden Rettungskräfte und Polizei alarmiert.

Baden-Baden (ots) - Ein 22-jähriger Mann verletzte sich gegen 23:20 Uhr versehentlich mit einem Messer, während er in der Küche eines Lokals in der Kaiserallee Speisen zubereitete. Der Rettungsdienst und Beamte des Polizeireviers Baden-Baden waren vor Ort und übernahmen die notwendigen Maßnahmen. Zur medizinischen Versorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

/ma