Nach dem Diebstahl eines Fahrrades im Laufe des Sonntages in der Ooser Burgstraße und dem Diebstahl von Wertgegenständen aus einem Auto im Zieglerweg in Balg gelang es einer Streife des Polizeireviers Baden-Baden einen Tatverdächtigen festzunehmen.

Baden-Baden (ots) - Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten den 29-Jährigen gegen 15 Uhr in der Schulstraße in der Weststadt auf dem entwendeten Fahrrad fahrend anhalten und vorläufig festnehmen. Im Zug der Ermittlungen konnte in Tatortnähe mutmaßlich weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Mann wurde daher am Montag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, beim zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr wurde der Haftbefehl erlassen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

/ag