Am Mittwoch zwischen 0 Uhr und 11 Uhr soll es zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Sophienstraße gekommen sein.

Baden-Baden (ots) - Nach ersten Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe geschnitten und dadurch einen Rucksack und zwei Handtaschen entwendet haben.

Aufgrund der Höhe von 2,50 m muss davon ausgegangen werden, dass der oder die Täter eine mitgebrachte und auch wieder mitgenommene Leiter als Aufstiegshilfe benutzten.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Nummer 07221 6800 entgegengenommen. /ja