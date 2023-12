Baden-Baden, Oberbeuern - Auto im Bach gelandet Ein Autofahrer hat am Dienstag gegen 7:45 Uhr in der Beuerner Straße offenbar die Gänge verwechselt.

Baden-Baden, Oberbeuern (ots) - Der Ford-Fahrer wollte aus einer Ausfahrt herausfahren und legte den Rückwärtsgang ein. Hierbei stieß er rückwärts gegen eine Hauswand. Danach legte der Mann den Vorwärtsgang ein und landete mit den Vorderrädern in einem dort befindlichen Bach. Der glücklicherweise nur leicht verletzte Senior wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Zwischen Gaisbach und Baden-Baden musste die Bauerner Straße kurzzeitig bis zur Bergung und Räumung der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Unfallort im Einsatz. Wegen möglicher auslaufender Betriebsstoffe wurde auch das Umweltamt hinzugerufen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.



/ph