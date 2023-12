Aus bislang unbekannten Gründen fing eine Lagerhütte an einem Waldweg in der Verlängerung der Steinackergasse am Donnerstag gegen 19:30 Uhr Feuer.

Baden-Baden, Oberbeuern (ots) - Neben den Polizeibeamten des Polizeireviers Baden-Baden waren zur Brandbekämpfung Wehrleute der Feuerwehr Baden-Baden im Einsatz, die das Feuer zügig unter Kontrolle brachten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 6800 bei den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden zu melden.

/sa