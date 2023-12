Nach einem Gespräch am Dienstag gegen 11:30 Uhr beim örtlichen Jugendamt in der Straße "Im Rollfeld" hat eine 37-jährige Frau beim Verlassen des Amtes eine Mitarbeiterin angegriffen und verletzt.

Baden-Baden Oos (ots) - Weil die Mittdreißigerin in der Vergangenheit beim Kontakt mit dem Jugendamt wiederholt ein bedrohliches Verhalten an den Tag gelegt haben soll, hatten die Mitarbeiter des Jugendamtes schon im Vorfeld um Anwesenheit der Polizei bei der Bekanntgabe eines Beschlusses gebeten. Die sofort eingreifenden Beamte brachten nach richterlicher Anordnung die Frau bis zur Beruhigung in Gewahrsam. Ihr steht nun ein Strafverfahren ins Haus.



/sa