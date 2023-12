In einem Sportgeschäft in Oos kam es am Montagabend gegen 19:30 Uhr zu einem versuchten Diebstahl.

Baden-Baden (ots) - Ein bislang unbekannter ungefähr 30 Jahre alter Man mit braunen schulterlangen Haaren hatte nach bisherigen Erkenntnissen einen Gegenstand in seine Jacke gesteckt und wurde dabei von einem Mitarbeiter beobachtet. Auf sein Tun angesprochen kam es nach einem kurzen Gerangel zur Flucht des Täters aus dem Geschäft. Sein mitgeführter graue Rucksack blieb allerdings zurück. In diesem befanden sich diverse Gegenstände aus dem Sportgeschäft im Wert von mehreren 100 Euro. Mögliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 07221 680-0 entgegen.

/ag