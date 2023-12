Am Dienstagmorgen soll es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 2-jährigen Jungen und einem Volvo gekommen sein, wobei das Kind hierbei leicht verletzt wurde.

Baden-Baden (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge bog eine 37-jährige Volvo-Fahrerin gegen 8.40 Uhr von der Rheinstraße nach rechts in die Traubenstraße ab, als es zur leichten Kollision mit dem auf der Straße befindlichen Kind gekommen sein soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Autofahrerin sofort eine Vollbremsung durchgeführt haben, was den Zusammenstoß mit dem kleinen Jungen aber nicht gänzlich verhindern konnte. Das Kleinkind soll durch die Kollision zu Boden gestürzt sein und sich dabei leichte Schmerzen zugezogen haben, sodass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Sachschaden entstand nicht.



