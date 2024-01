Wohl nicht nur um sein Auto nachzutanken soll in der Nacht zum Mittwoch gegen 2:45 Uhr ein 49-jähriger Fiat-Fahrer an einer Tankstelle in der Lange Straße gehalten haben.

Baden-Baden (ots) - Der Mann machte bereits bei Ankunft auf einen Zeugen einen stark alkoholisierten Eindruck und soll sich in der Tankstelle mehrere Bierdosen gekauft haben. Die verständigten Polizeibeamten konnten das Fahrzeug noch auf dem Tankstellengelände antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von über 1,6 Promille, außerdem war der Fahrzeuglenker nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins. Der fast Fünfziger wurde zu Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Glücklicherweise kam wohl noch niemand zu Schaden. /sa