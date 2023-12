Da ein 32-Jähriger gegen 2:30 Uhr nach offenbar reichlichem Alkoholkonsum die Stahlbadstraße auf und ab gefahren sein soll, sieht er nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.

Baden-Baden (ots) - Noch bei laufendem Motor trafen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden den Mann am Fahrzeug stehend an. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von rund 1,7 Promille. Während der Führerschein sichergestellt wurde, wanderte auch der Autoschlüssel zur Verhinderung weiterer Fahrten vorübergehend in amtlichen Gewahrsam. Den Anfang 30-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. /sa