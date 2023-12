In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 23 Uhr bis circa 11 Uhr, soll es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Straße "Im Gutacker" gekommen sein.

Baden-Baden (ots) - Offenbar hat ein bislang unbekannter Täter die Terrassentüre aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchwühlt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde unter anderem Schmuck, eine Smartwatch und Bargeld entwendet. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung hinzugerufen, die Ermittlungen dauern weiterhin an. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 entgegengenommen. /ja